Oleg Reabciuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Reabciuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Reabciuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Reabciuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Reabciuk 16 Ocak 1998 tarihinde Ialoveni şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Reabciuk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Oleg Reabciuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Reabciuk'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleg Reabciuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oleg.ri/

Oleg Reabciuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Reabciuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleg Reabciuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Reabciuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto B

12 Temmuz 2019 yılında Paços Ferreira

1 Ocak 2021 yılında Olimpiakos

Oleg Reabciuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Reabciuk şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleg Reabciuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rio Maior (2010-2015), Belenenses (2015-2016), FC Porto

Moldova takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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