Oleik Asit ne demek, TDK'ya göre Oleik Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oleik asit ne demek? Oleik asit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oleik asit kelimesi. Peki oleik asit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oleik asit nedir, oleik asit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OLEİK ASİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oleik asit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre oleik asit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yağlarda gliserin ile birlikte bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan, 4 °C'de billur durumunda katılaşan sıvı bir madde, oleik

