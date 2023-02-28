Oleksandr Kasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Kasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Kasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Kasyan 27 Ocak 1989 tarihinde Bezimene, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кас'ян Олександр Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Kasyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Oleksandr Kasyan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Kasyan'nin FC Buxoro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Kasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Kasyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Kasyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Kasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Shakhtar U17

1 Temmuz 2007 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2009 yılında Illichivets

30 Haziran 2010 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2010 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2011 yılında Illichivets

31 Aralık 2011 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2012 yılında Karpaty

27 Şubat 2013 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2013 yılında Karpaty

15 Ağustos 2013 yılında Khimik

30 Haziran 2014 yılında Karpaty

29 Eylül 2014 yılında Khimik

5 Temmuz 2015 yılında Fakel Voronezh

29 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

31 Ocak 2017 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2017 yılında Baltika

1 Temmuz 2018 yılında Avangard Kursk

8 Ocak 2019 yılında Navbahor

1 Ocak 2020 yılında Surkhon

5 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

31 Temmuz 2022 yılında Navbahor

23 Ocak 2023 yılında FC Buxoro

Oleksandr Kasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Kasyan şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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