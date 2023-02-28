Oleksandr Kasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Kasyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Kasyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oleksandr Kasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Kasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Kasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Kasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Kasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Kasyan 27 Ocak 1989 tarihinde Bezimene, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кас'ян Олександр Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Kasyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Oleksandr Kasyan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Kasyan'nin FC Buxoro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Kasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Kasyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Kasyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Kasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Shakhtar U17

1 Temmuz 2007 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2009 yılında Illichivets

30 Haziran 2010 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2010 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2011 yılında Illichivets

31 Aralık 2011 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2012 yılında Karpaty

27 Şubat 2013 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2013 yılında Karpaty

15 Ağustos 2013 yılında Khimik

30 Haziran 2014 yılında Karpaty

29 Eylül 2014 yılında Khimik

5 Temmuz 2015 yılında Fakel Voronezh

29 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

31 Ocak 2017 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2017 yılında Baltika

1 Temmuz 2018 yılında Avangard Kursk

8 Ocak 2019 yılında Navbahor

1 Ocak 2020 yılında Surkhon

5 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

31 Temmuz 2022 yılında Navbahor

23 Ocak 2023 yılında FC Buxoro

Oleksandr Kasyan kimdir

Oleksandr Kasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Kasyan şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ilyichivets Mariupol, Shakhtar Donetsk

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleksandr Kasyan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Azam Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azam Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azam Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azam Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Osses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Osses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Osses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Osses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüme kaydetti!
Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 büyüme kaydetti!
Sardor Abduraimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Abduraimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sardor Abduraimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Abduraimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi