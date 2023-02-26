Oleksandr Vorobey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Vorobey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Vorobey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Vorobey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Vorobey 14 Haziran 1995 tarihinde Sokal, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Воробей Олександр Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Vorobey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Oleksandr Vorobey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Vorobey'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Vorobey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Vorobey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Vorobey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Vorobey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2016 yılında FK Ternopil

7 Temmuz 2017 yılında Rukh Vynnyky

16 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

22 Aralık 2017 yılında Volyn Lutsk

12 Temmuz 2019 yılında Agrobiznes V.

8 Şubat 2021 yılında VPK-Agro

15 Temmuz 2021 yılında Viktoriya M.

18 Şubat 2022 yılında Alyans

1 Ağustos 2022 yılında FC Gagra

Oleksandr Vorobey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Vorobey şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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