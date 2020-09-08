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  3. Ölen adamın cesedi evden vinçle çıkarıldı

Ölen adamın cesedi evden vinçle çıkarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtilen şahıs evinde ölü bulundu. Yaklaşık 140 kiloluk şahsın cesedi evinden vinç yardımıyla çıkartıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Yaklaşık 140 kiloluk şahsın cesedi evinden vinç yardımıyla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Barıştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtilen yaklaşık 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ (55) adlı şahsın evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Şahsın yaşadığı evin kapısını açarak içeri giren ekipler, Ahmet Altındağ'ın ilk bulgulara göre yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğunu saptadı.

Evinde ölü olarak bulunan ve fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan Ahmet Altındağ'ın cesedi mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.

Cenaze aracına konulan şahsın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.



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