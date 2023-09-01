Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'

Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden adamın ailesi defin öncesi cenazeyi son kez görmek istedi. Ancak tabutu açan aile üyeleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

YAYINLAMA
Google News
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'

Adana'da teşhis edilmeden alınan cenaze başkasına ait çıktı. Cenaze yıkama sırasında vefat eden amcası yerine tanımadığı bir kadını gören adam, "Şikayetçi olacağım" dedi.

Adana'da teşhis edilmeden alınan cenaze başkasına ait çıktı. Cenaze yıkama sırasında vefat eden amcası yerine tanımadığı bir kadını gören adam, "Şikayetçi olacağım" dedi. Karışıklık, hastane morgunda düzeltildi.

63 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Paşa Gümüş, uzun zamandır tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün sabaha karşı vefat etti. Gümüş ailesi de yaşlı adama son görevi yapmak üzere cenazeyi hastane morgundan alıp merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürdü.

Hayatlarının şokunu yaşadılar

Mahmut Paşa Gümüş'ün yeğeni Veysel Gümüş (45), cenaze yıkanacağı sırada ceset torbasını açtığında içerisinde amcası yerine başka bir kadının olduğunu fark etti. Bunun üzerine Veysel Gümüş ve yakınları hastaneyi arayarak durumu anlattı daha sonra da tanımadıkları kadının cenazesini hastane morguna geri götürdü.

Hastanede karışıklık düzeltildi

Morga geldiklerinde ise Gümüş ailesinin teşhis etmeden aldıkları cenazenin Nurşen Yıldız'a ait olduğu öğrenildi. Kara'nın cenazesi tekrardan morga konulurken Gümüş ailesi bu sefer kendi cenazelerini aldı.

Cenaze aracı şoförüyle ile tartışma yaşandı

Bu sırada ise cenaze aracının şoförü aileye, "Niye teşhis etmeden cenaze alıyorsunuz" deyince şoför ile aile üyeleri arasında tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

"Amcam zannettik, kadın çıktı"

Veysel Gümüş, "Buradan cenazeyi almaya geldim ve görevliye evrakı verip amcamın cenazesini aldım. Cenazeyi Buruk Mezarlığı'nda yıkamaya götürdüğümüzde fark ettik ki aldığımız cenaze bir kadına ait. Amcam zannettik, kadın çıktı. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. O kadının ailesi de burada cenazeyi bekliyor ama cenaze ortada yok. O kadının cenazesini getirdik kendi cenazemizi aldık" ifadelerini kullandı.

"Şikayetçi olacağım"

Şikayetçi olacağını belirten Gümüş, "Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şuanda herkes Buruk Mezarlığı'nda bizi bekliyor. Herkes şok oldu. Ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu konu hakkında da şikayetçi olacağım" dedi.

Mahmut Paşa Gümüş'ün cenazesini alan aile yakınları Buruk Mezarlığı'na götürerek cenazeyi defnetti.

Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'

Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'

Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'

Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'

Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı.
Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı.
Ağlar hazır,1 Eylülde vira bismillah diyecek fakat balıkçılar endişeli!
Ağlar hazır,1 Eylülde vira bismillah diyecek fakat balıkçılar endişeli!
Balık Burcunda Olanlar Bu Haftaya Dikkat! Mavi Dolunay Haftasında Mutlaka..
Balık Burcunda Olanlar Bu Haftaya Dikkat! Mavi Dolunay Haftasında Mutlaka..
Son Haberler
Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…
Sevilen Dizi Yargı’dan Bir Güzel Haber Daha. Pınar Deniz Yeni Sezonda…
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Manchester United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır’ı resmen kadrosuna kattı
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Cami imamı kırtasiye kurarak, ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu
Cami imamı kırtasiye kurarak, ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Çok Okunanlar
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar sonrası IKEA'dan tepki çeken karar: Mescitleri kapattı!
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
Ölen amcalarını son kez görmek istediler, tabutu açınca şoke oldular! 'Şikayetçi olacağız'
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
Eski Bakan Kutbettin Arzu havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti
Eski Bakan Kutbettin Arzu havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti
Kışlık Konservelerde Korkunç Risk! Bunu Yapıyorsanız Ölüm Riski ile Karşı Karşıya Kalabilirsiniz
Kışlık Konservelerde Korkunç Risk! Bunu Yapıyorsanız Ölüm Riski ile Karşı Karşıya Kalabilirsiniz
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!