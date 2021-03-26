Olgun Peker'in 28 yaşındaki yeğeni Sedat Aydın'ın, evdeki görevliler tarafından 25 Mart günü öğle saatlerinde İstanbul Eyüp'te ikamet ettiği evin dışındaki müştemilatta intihar etmiş şekilde bulunmasının ardından olayın detayları merak konusu oldu. Ölüm haberini duyan vatandaşlar Olgun Peker kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularına cevap arıyor. Detaylar haberimizde..

OLGUN PEKER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Olgun Peker, 22 Ocak 1973 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde doğdu. 48 Yaşındaki Peker'in kendisine ait menajerlik şirketi vardır. Ayrıca Bulancakspor'un onursal, Giresunspor'a başkanlık etmiştir.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle cezaevinde yatan Sedat Peker'in "manevi oğlu" olarak bilinen Olgun Aydın Peker, soyadını Peker’e olan hayranlığı nedeniyle mahkeme kararıyla değiştirdi.

Sedat Peker’in 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Kelebek operasyonu’ davasında Olgun Peker de çeşitli hapis cezalarına çarptırılan sanıklar arasındaydı. Yargıtay, Sedat Peker’in cezasının bir bölümünü onarken, Olgun Peker ve kendisi gibi 2 yıldan az ceza alanların kararı bozulmuştu. Olgun Peker, bu davadan sonra Giresunspor Başkanı oldu.

Olgun Peker, 3 Temmuz 2011'de "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" ve "şike yapmak" iddialarıyla gözaltına alındı. Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Peker, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl Metris Cezaevinde tutuklu kaldı. Şike davasında 23. duruşma sonunda hüküm giymesine rağmen tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 2012 tarihinde Olgun Peker'in "haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurup yönetmek", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit", "resmî belgede sahtecilik" ve "şike yapmak" suçlarını işlediğine hükmetti. Mahkeme, Olgun Peker hakkında "spor kulüplerinde ve federasyonlarda görev yapmaktan yasaklama" ve "stadyumlara giriş yasağı" kararları verdi.

Yaklaşık 10 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılan Peker, kararı temyiz etti. 5 Nisan 2013 tarihinde silahlı saldırıya uğramıştır.

17 Ocak 2014 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi hakkındaki mahkeme hükümlerini onamıştır. Bu nedenle bir daha profesyonel spor kulüplerinde görev alamayacaktır.