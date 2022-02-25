21. yüzyılda yaşanan üzücü durum, yeni soruları da beraberinde getirdi. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgaline ilişkin gelişmeler devam ederken "Oligark ne demek? Ne anlama gelir? Rus oligark ne demek?" soru başlıkları da merak konusu oldu. Son olarak, Putin'e yakın kişiler ile aile üyelerine de yaptırım getirileceğini duyuruldu. Bunların içinde Rus oligarklar da bulunmaktadır. İşte detaylar...

OLİGARK NE DEMEK? NE ANLAMA GELİR? RUS OLİGARK NE DEMEK?

Oligark, oligarşi düzende bulunan yöneticilere verilen isimdir. Oligarşi ise küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda bulunduğu yönetim şekline denir. Günümüzde oligark dendiği zaman Rusya’daki büyük şirketlerin başında olan isimler kast edilir. 1990’lı yıllarda komünizmin yıkılıp yerine kapitalist düzenin kurulması sırasında ortaya çıkan Rus Oligarklara, Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "Oligark" sıfatı eklenir.

RUSYA- UKRAYNA KRİZİNDE NELER OLDU?

Rusya ile yaşanan ve zaman zaman küçük çaplı çatışmalar, iki ülke arasında gerilimlere sebep olurken, Putin'in ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması tansiyonu yükseltirken, Putin'in dünyaya gücünü gösterme çabası, Hitler ile bağdaştırıldı. Tarihler 24 Şubat 2022'yi gösterirken, Rusya'dan ilk hamle geldi. Ülke, Ukrayna'yı resmen işgal etti. Ukrayna halkı metro ve sığınaklarda korku dolu anlar yaşarken, Avrupa ülkeleri mağdur vatandaşlar için hazırlıklara başladı. Rusya'nın eylemine dünyadan tepki gelirken AB ve NATO'dan sert açıklamalara yer verildi. Rusya'nın açık bir ifadeyle tehdit edildiği açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" ifadelerine yer verildi.