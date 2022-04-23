Oligoklaz ne demek, TDK'ya göre Oligoklaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oligoklaz ne demek? Oligoklaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oligoklaz kelimesi. Peki oligoklaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oligoklaz nedir, oligoklaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OLİGOKLAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oligoklaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Oligoklaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oligoklaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Billur kütlelerde serpme durumunda bulunan, beyazımtırak bir feldspat türü

