Olijist ne demek, TDK'ya göre Olijist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Olijist ne demek? Olijist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi olijist kelimesi. Peki olijist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre olijist nedir, olijist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OLİJİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Olijist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Olijist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre olijist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızıl renkli, kayaçlarda rastlanan doğal demir oksidi

