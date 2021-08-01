Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda, okçuluk alanında altın madalya kazanarak gurur kaynağımız olan Mete Gazoz merak ediliyor. Şampiyonluk sonrası konuşma yaparken zorlanıldığı anlaşılan Mete Gazoz'un bir hastalığı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Mete Gazoz konuşurken neden zorlanıyor? tüm detaylar haberimizde..

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ'UN HASTALIĞI NEDİR? METE GAZOZ KONUŞURKEN NEDEN ZORLANIYOR?

Olimpiyat şampiyonluğu sonrası duygu ve düşüncelerini mikrofonlara aktaran Mete Gazoz'un konuşma esnasında zorlandığı seyircinin ve sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Gazoz'un bir hastalığı olup olmadığı vatandaş tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili Mete Gazoz ve ailesinden bir bilgi paylaşılmadı, fakat anlaşıldığı üzere genç sporcuda basit bir "Akıcılık bozukluğu" (Kekemelik/Hızlı Konuşma) tespit edildi.

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