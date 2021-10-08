Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti

Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşen kazada 43 yaşındaki R.K. hakimiyetindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen Zarife Tahmaz'a çarptı.

ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

Çevrede bulunan vatandaşlar olayı ihbarda bulundular. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Zarife Tahmaz'a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralı kadın Sapanca Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Zarife Tahmaz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morguna gönderildi.

Zarife Tahmaz, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi oluyor.

Polis ticari araç sürücüsü R.K.'yı gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma açıldı.

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 tarihinde, İstanbul'da doğan 22 yaşındaki milli sporcumuz Mete Gazoz, İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti.

Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı.

İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

22 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.

Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi.

Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda, okçuluk alanında altın madalya elde etti.

Mete Gazoz'un anneannesi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi öldü mü, neden öldü?