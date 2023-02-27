Oliver Haurits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Haurits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Haurits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Haurits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Haurits 12 Aralık 2000 tarihinde Viborg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Haurits Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Oliver Haurits, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Haurits'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Haurits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Haurits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oliver Haurits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Haurits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Viborg U19

1 Temmuz 2018 yılında Silkeborg U19

27 Ocak 2020 yılında Naestved BK

4 Ağustos 2020 yılında Skive IK

1 Temmuz 2021 yılında Stjarnan

27 Temmuz 2022 yılında HK Kópavogs

Oliver Haurits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Haurits şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Viborg, Søndermarken IK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.