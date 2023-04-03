Oliver Velich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Velich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Velich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Velich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Velich 12 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Velich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Oliver Velich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oliver Velich'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Velich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Velich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Velich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Velich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Jablonec B

5 Ocak 2021 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2022 yılında FK Jablonec B

Oliver Velich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Velich şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FKM Javorka (2007 - 2015)FK Jablonec (2015 - 2019)

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