Oliver Webber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Webber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Webber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Webber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Webber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Webber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Webber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Webber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Webber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Webber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Webber 26 Haziran 2000 tarihinde Portsmouth şehrinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Webber Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Oliver Webber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Webber'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Webber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/ollie_webber1

http://www.instagram.com/olliewebberr/

Oliver Webber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Webber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Webber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Webber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2016 yılında Palace U18

1 Temmuz 2018 yılında Palace U21

25 Ocak 2019 yılında Greenwich

31 Mayıs 2019 yılında Palace U21

22 Ocak 2021 yılında Dover Athletic

13 Şubat 2021 yılında Palace U21

26 Ocak 2022 yılında FC Portsmouth

1 Temmuz 2022 yılında Glentoran

Oliver Webber kimdir

Oliver Webber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Webber şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ards Rangers (-2012),
Glentoran FC (2012-2016),
Crystal Palace (2016-2018)

Oliver Webber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U15 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Oliver Webber nereli

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