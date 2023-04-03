Olivier Mathia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Mathia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Mathia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olivier Mathia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olivier Mathia {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Togo uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olivier Mathia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına - tarihinde katılmıştır. Olivier Mathia'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olivier Mathia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olivier Mathia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olivier Mathia şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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