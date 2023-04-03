Olivier Mathia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Mathia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Olivier Mathia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olivier Mathia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.