Oliwier Oleksiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliwier Oleksiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliwier Oleksiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oliwier Oleksiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oliwier Oleksiewicz 14 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oliwier Oleksiewicz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gen-Z Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oliwier Oleksiewicz'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oliwier Oleksiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oliwier Oleksiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında St. Pat's CYFC
1 Ocak 2021 yılında Rovers U19
1 Ocak 2022 yılında UCD U19
30 Eylül 2022 yılında UCD
Oliwier Oleksiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oliwier Oleksiewicz şuan University College Dublin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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