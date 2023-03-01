Ollie Battersby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ollie Battersby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ollie Battersby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ollie Battersby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ollie Battersby 23 Temmuz 2001 tarihinde Grimsby şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ollie Battersby Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Ollie Battersby, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ollie Battersby'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ollie Battersby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ollie Battersby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Grimsby U18
1 Temmuz 2019 yılında Grimsby Town
14 Ağustos 2019 yılında Lincoln United
11 Eylül 2019 yılında Grimsby Town
17 Ocak 2020 yılında Mickleover
16 Şubat 2020 yılında Grimsby Town
24 Aralık 2020 yılında Gateshead
29 Aralık 2020 yılında Grimsby Town
13 Eylül 2021 yılında Belper Town
10 Ekim 2021 yılında Grimsby Town
27 Eylül 2022 yılında Ilkeston Town
1 Ocak 2023 yılında Grimsby Town
Ollie Battersby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ollie Battersby şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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