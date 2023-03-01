Ollie Chamberlain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ollie Chamberlain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ollie Chamberlain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ollie Chamberlain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ollie Chamberlain 27 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ollie Chamberlain Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 1 Kasım 2015 tarihinde katılmıştır. Ollie Chamberlain'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ollie Chamberlain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ollie Chamberlain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Bridgwater Town
1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2014 yılında Bridgwater Town
1 Kasım 2015 yılında Taunton Town
Ollie Chamberlain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ollie Chamberlain şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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