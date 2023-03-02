Ollie Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ollie Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ollie Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ollie Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ollie Davies {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ollie Davies Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına - tarihinde katılmıştır. Ollie Davies'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ollie Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ollie Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ollie Davies şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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