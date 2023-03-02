Ollie Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ollie Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ollie Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ollie Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ollie Robinson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ollie Robinson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ollie Robinson'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ollie Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ollie Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Molesey FC
1 Temmuz 2016 yılında Met Police
1 Temmuz 2018 yılında Walton Casuals
25 Ekim 2018 yılında Met Police
1 Temmuz 2022 yılında Farnborough
Ollie Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ollie Robinson şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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