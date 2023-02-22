Olorunleke Ojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olorunleke Ojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olorunleke Ojo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olorunleke Ojo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olorunleke Ojo 17 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olorunleke Oluwasegun Ojo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olorunleke Ojo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olorunleke Ojo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Olorunleke Ojo'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olorunleke Ojo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olorunleke Ojo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Akwa United
1 Temmuz 2019 yılında Sunshine Stars
14 Ağustos 2020 yılında Abia Warriors
23 Ağustos 2021 yılında Enyimba Aba
Olorunleke Ojo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olorunleke Ojo şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Olorunleke Ojo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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