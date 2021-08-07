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  3. Ölü bulunan Sude Akarsu'nun erkek arkadaşı Onur Öztürk tutuklandı!

Ölü bulunan Sude Akarsu'nun erkek arkadaşı Onur Öztürk tutuklandı!

İzmit'te evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Sude Akarsu'nun ölümünden sonra gözaltına alınan Onur Öztürk serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Öztürk yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölü bulunan Sude Akarsu'nun erkek arkadaşı Onur Öztürk tutuklandı!

İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana gelen olayda, evden gelen silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onur Öztürk'ün evine baskın yapan ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu başından tabancayla vurulmuş olarak kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yoğun bakım servisinde müdahalesi devam eden Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sude'yi başından tabanca ile vurarak öldürmüştü.. Onur Öztürk tutuklandı!

AİLENİN 'SAĞ EL' DETAYINI ANLATMASIYLA TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olay yerinin olduğu evde incelemeler yaparken, Onur Öztürk polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 çocuk babası olan Öztürk, verdiği ifade sonrası serbest kaldı. Sude’nin ailesi ise karakolda, sağlak olan kızlarının başındaki merminin soldan girdiğini ve Öztürk’ün kızlarına hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü. Cumhuriyet savcısının da karara itirazı üzerine Öztürk, yeniden gözaltına alındı. Onur Öztürk, mahkemece belirlenen 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

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