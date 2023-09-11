Fas'ta yaşanan 7 şiddetindeki depremin bilançosu giderek ağırlaşıyor! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artmaya devam ediyor.

FAS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, DEPREMLE İLGİLİ GÜNCEL BİLGİLERİ PAYLAŞTI.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.

FAS, 4 ÜLKENİN YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Fas, meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için yalnızca İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yardım teklifini kabul etti.

TÜRKİYE'DEN 265 KİŞİLİK EKİP GİTMEYE HAZIR

Türkiye de Fas'a yardım teklif edenler ülkeler arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personelin harekete hazır olduğu belirtilerek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiği aktarıldı.

ÇOK SAYIDA KÖY TAMAMEN YOK OLDU

Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.

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Büyükşehirlerde birkaç tarihi eserin ve eski binanın yıkıldığı depremde, en büyük yıkım kırsal kesimde gerçekleşti.

Fas’taki 7 şiddetindeki depremde can kaybı giderek artıyor, ölü sayısı bin 305’e, yaralıların sayısı bin 832’ye yükseldi