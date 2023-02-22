Olufemi Kayode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olufemi Kayode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olufemi Kayode adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olufemi Kayode Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olufemi Kayode 31 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olufemi Kayode Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olufemi Kayode, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Olufemi Kayode'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olufemi Kayode Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olufemi Kayode futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Akwa United
1 Ocak 2018 yılında Lobi Stars
8 Ağustos 2019 yılında Enyimba Aba
1 Ocak 2022 yılında Sunshine Stars
Olufemi Kayode Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olufemi Kayode şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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