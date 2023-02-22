Olufemi Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olufemi Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olufemi Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olufemi Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olufemi Thomas 5 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Afebunhame Olufemi Thomas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olufemi Thomas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olufemi Thomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Olufemi Thomas'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olufemi Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olufemi Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2006 yılında Nasarawa United
1 Temmuz 2009 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2010 yılında Ocean Boys FC
1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2015 yılında Enyimba Aba
22 Kasım 2016 yılında Rivers United
1 Temmuz 2018 yılında Enugu Rangers
1 Kasım 2021 yılında FC Heartland
17 Ekim 2022 yılında Abia Warriors
Olufemi Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olufemi Thomas şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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