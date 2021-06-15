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Oluk isminin anlamı nedir, Oluk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Oluk isminin anlamı; Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol demektir. Bu içeriğimizde Oluk isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Oluk isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Oluk isminin anlamı nedir, Oluk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Oluk isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Oluk ismi ne demek, Oluk ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Oluk isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Oluk İsminin anlamı nedir? TDK Oluk anlamı:

TDK'da Oluk isminin anlamı; Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru olarak ifade edilmiştir. Oluk, yağmur sularını damların kenarlarına toplayıp akıtan yatay konumlu, genellikle çinko borudur.

Oluk İsmi Kuranda geçiyor mu?

Oluk ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. 

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Oluk isminin kökeni:

Oluk ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Oluk ismini kullanan bulunmamaktadır.

Oluk isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Oluk isminin rengi:

Beyaz

Oluk ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Oluk isminin Harf Analizi Nedir ?

Oluk ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

L : Sanatsal, naif, yetenekli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

K : Kariyerli

Oluk isminin Numerolojisi Kaçtır?

Oluk ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

L : 15

U : 25

K : 14

= 72 Oluk İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Oluk ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Oluk isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Oluk isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

O: 6   L: 3   U: 3   K: 2 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Oluk isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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