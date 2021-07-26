Ölümcül kaza! Usta sanatçı Gönül Yazar'dan üzen haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Türk Sanat Müziğinin ve ve Türk Sineması'nın usta ismi "Taş Bebek" lakaplı Gönül Yazar, evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgaları kırıldı. 84 yaşındaki Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından bir yakını tarafından yapılan açıklamada, hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

"ÖLÜMCÜL BİR EV KAZASI"

Gönül Yazar'ın Instagram hesabından bir yakını tarafından yapılan açıklamada sanatçının ölümcül bir ev kazası geçirdiği ve kaburgalarının kırılmasından dolayı hastanede olduğu ve mesajlara cevap verecek halinin olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şuanda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

DUA İSTEDİ

Daha sonra Yazar ise başına gelen talihsiz kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte usta sanatçının açıklaması:

"Kendi evimin banyosunda düştüm. Elimde tepsi vardı ve banyoya bir şey almak için girdiğimde ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde düştüm. O anda yanımda köpeğim Gizmo'dan başka hiç kimse yoktu. Banyo hemen yatak odamın yanında olduğundan, acılar içinde bağıra bağıra, yerde sürünerek yatak odama gittim. Telefonla yakınlarıma haber verdim ve hastaneye kaldırdılar. Kaburgalarım kırılmış. İç kanama olabilir diye 2 gün hastanede yattım. Kırılan kaburgalarım neredeyse akciğere batmak üzereymiş, çok şükür öyle bir sorun olmadı. Ancak şimdi sırtım da çok ağrı var ve yarın tekrar hastaneye gidiyorum. Bana dua edin."