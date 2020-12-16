Ölümle dans ettiler! 3 genç uçurumun kenarında halay çekti
Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta olan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Şahısların bu anı cep telefonu ile kaydedildi.
Siirt'te Botan Çayında yerden 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençler, taşbaşı üzerinde dakikalarca halay çekerken, tehlikeli anları vatandaşlar cep telefonlarıyla da kaydetti. Gençlerin uçurum kenarında çektikleri halay yürekleri ağza getirirken, vatandaşlar olaya tepki gösterdi.