Beklenen fetva geldi: Diyanet, Milli Piyango bileti haramdır dedi!Gaziantep FK - Kocaelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLEİstanbul Metro duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hatta seferleri yapılamıyorEvlat nöbetini sürdüren baba : "PKK gelip burada bomba patlatmıyor, HDP patlatıyor"Arçelik ile Hitachi imzaları attı: Japon devinin yüzde 60'ı artık Türk markasının!Gebze Belediyesi Başkanı Büyükgöz'den flaş İBB çıkışı: Bölgemize dışarıdan hayvan bırakılıyorGalatasaray'da Taylan Antalyalı'nın alternatifi belirlendi: Aytaç KaraBursa'da eski çalışanını öldürdüğünü ilk duruşmada itiraf etti!Sokağa çıkma yasağında izin nasıl alınır? Hafta sonu çalışma izin belgesi nasıl alınır?Bartuğ Elmaz kimdir? nereli ve kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi mevkide oynuyor?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ölümle dans ettiler! 3 genç uçurumun kenarında halay çekti

Ölümle dans ettiler! 3 genç uçurumun kenarında halay çekti

Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta olan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Şahısların bu anı cep telefonu ile kaydedildi.

Ölümle dans ettiler! 3 genç uçurumun kenarında halay çekti

Siirt'te Botan Çayında yerden 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençler, taşbaşı üzerinde dakikalarca halay çekerken, tehlikeli anları vatandaşlar cep telefonlarıyla da kaydetti. Gençlerin uçurum kenarında çektikleri halay yürekleri ağza getirirken, vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT