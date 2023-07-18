Ölümle yaşam arasında asılı kaldı, Altıncı kattan düşen işçi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Osmaniye'de tadilat çalışması yapılan 6 katlı bir binaya kurulan inşaat iskelesinden düşen işçi, emniyet kemeri sayesinde 3'ncü katta asılı kaldı.

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Osmaniye'de tadilat çalışması yapılan 6 katlı bir binaya kurulan inşaat iskelesinden düşen işçi, emniyet kemeri sayesinde 3'ncü katta asılı kaldı. Düşerken demir iskelenin korkuluklarına çarpan işçi yaralandı.

Olay, Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş mahallesinde tadilat yapılan bir binada meyana geldi. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan bir binada tadilat çalışması yapan inşaat işçisi 39 yaşındaki Erdem Küçükgöçen kurulan iskeleden düştü. Küçükgöçen, emniyet ipi sayesinde 3'ncü katta asılı kaldı. Düşerken iskelenin metal korkuluklarına çarpan inşaat işçisi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler, inşaat iskelesine çıkarak Küçükgöçen'i sabit şekilde tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekibi inşaat işçisini asılı kaldığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Küçükgöçen tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHA

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