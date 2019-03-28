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  3. OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

OLUMSUZ hava koşulları ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO,

-17.50-19.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-18.45-21.45Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO,

-19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

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