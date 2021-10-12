Olumsuzluk Eki ne demek, TDK'ya göre Olumsuzluk Eki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Olumsuzluk eki ne demek? Olumsuzluk eki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi olumsuzluk eki kelimesi. Peki olumsuzluk eki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre olumsuzluk eki nedir, olumsuzluk eki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OLUMSUZLUK EKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Olumsuzluk eki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre olumsuzluk eki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren -ma, -me eki: sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi

