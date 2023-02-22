Oluwasegun Olalere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwasegun Olalere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oluwasegun Olalere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oluwasegun Olalere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oluwasegun Olalere 1 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oluwasegun Olalere Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oluwasegun Olalere, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 6 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Oluwasegun Olalere'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oluwasegun Olalere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oluwasegun Olalere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2020 yılında Warri Wolves FC
6 Ekim 2022 yılında Remo Stars FC
Oluwasegun Olalere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oluwasegun Olalere şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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