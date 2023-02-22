Oluwasina Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwasina Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oluwasina Abe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oluwasina Abe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oluwasina Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwasina Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oluwasina Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwasina Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oluwasina Abe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oluwasina Abe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oluwasina Abe 4 Nisan 1991 tarihinde Akure şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwasina Abe Sunday şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oluwasina Abe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Oluwasina Abe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 31 Aralık 2017 tarihinde katılmıştır. Oluwasina Abe'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oluwasina Abe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oluwasina Abe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Oluwasina Abe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oluwasina Abe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sunshine Stars

30 Ağustos 2017 yılında KF Teuta

31 Aralık 2017 yılında Sunshine Stars

Oluwasina Abe kimdir

Oluwasina Abe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oluwasina Abe şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Oluwasina Abe nereli

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