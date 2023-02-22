Oluwatobiloba Alagbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwatobiloba Alagbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oluwatobiloba Alagbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oluwatobiloba Alagbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oluwatobiloba Alagbe 24 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwatobiloba Adefunyibomi Alagbe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oluwatobiloba Alagbe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Project Group Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oluwatobiloba Alagbe'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oluwatobiloba Alagbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oluwatobiloba Alagbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oluwatobiloba Alagbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oluwatobiloba Alagbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2021 yılında Jeunesse Esch

30 Haziran 2022 yılında Asteras Tripoli

18 Ağustos 2022 yılında Pr. Niederkorn

27 Ocak 2023 yılında Asteras Tripoli

Oluwatobiloba Alagbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oluwatobiloba Alagbe şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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