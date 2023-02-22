Oluwatosin Adegbite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oluwatosin Adegbite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oluwatosin Adegbite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oluwatosin Adegbite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oluwatosin Adegbite 29 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oluwatosin Adegbite Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Oluwatosin Adegbite, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına - tarihinde katılmıştır. Oluwatosin Adegbite'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oluwatosin Adegbite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oluwatosin Adegbite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oluwatosin Adegbite şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Oluwatosin Adegbite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Nigeria B takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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