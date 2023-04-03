Omar Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Dembele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Dembele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Omar Dembele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Omar Dembele 21 Kasım 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Omar Dembele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Dembele, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Dembele'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Omar Dembele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Omar Dembele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında AJ Auxerre B
7 Ağustos 2019 yılında Otrokovice
1 Şubat 2020 yılında Totana
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Mart 2022 yılında Ytterhogdals IK
1 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz
29 Ağustos 2022 yılında Paris SG B
Omar Dembele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Omar Dembele şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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