Omar El Kaddouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Kaddouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar El Kaddouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar El Kaddouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar El Kaddouri 21 Ağustos 1990 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da عمر القادوري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar El Kaddouri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSM yapmaktadır. Omar El Kaddouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 24 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Omar El Kaddouri'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar El Kaddouri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OEKaddouri

Omar El Kaddouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar El Kaddouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar El Kaddouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar El Kaddouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2008 yılında Brescia U19

1 Temmuz 2010 yılında Südtirol

30 Haziran 2011 yılında Brescia

24 Ağustos 2012 yılında Napoli

11 Temmuz 2013 yılında Torino

30 Haziran 2014 yılında Napoli

1 Temmuz 2014 yılında Torino

30 Haziran 2015 yılında Napoli

31 Ocak 2017 yılında Empoli

24 Ağustos 2017 yılında PAOK

Omar El Kaddouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar El Kaddouri şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar El Kaddouri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Diegem Sport, Anderlecht, Brescia

Fas takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 5 gol atmıştır.

Fas Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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