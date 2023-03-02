Omar Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Rowe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Rowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Rowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Rowe 30 Ekim 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Omar Reiss Rowe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Rowe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Rowe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Rowe'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Rowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Rowe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Rowe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Rowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Southampton U18

1 Ekim 2012 yılında Southampton U21

1 Temmuz 2015 yılında Tower Hamlets

15 Ekim 2015 yılında Bishop's St.

8 Ocak 2016 yılında Woodford Town

1 Mart 2016 yılında Tower Hamlets

1 Temmuz 2016 yılında APOEL Nikosia

28 Ağustos 2016 yılında Latsion

30 Haziran 2017 yılında APOEL Nikosia

1 Temmuz 2017 yılında Agia Napa

30 Ağustos 2018 yılında EN Paralimniou

2 Ocak 2019 yılında Agia Napa

21 Ağustos 2019 yılında Hayes & Yeading

14 Kasım 2020 yılında Hemel

13 Aralık 2020 yılında Hayes & Yeading

1 Temmuz 2022 yılında Farnborough

Omar Rowe kimdir

Omar Rowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Rowe şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

West Ham United, Southampton FC

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Omar Rowe nereli

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