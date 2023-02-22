Omar Santana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Santana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Santana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Santana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Santana 14 Nisan 1991 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Santana Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Santana Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Omar Santana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Santana'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Santana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Santana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Santana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Santana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Uni. Las Palmas

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Madrid B

1 Eylül 2014 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2016 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2017 yılında Wigry Suwalki

4 Temmuz 2017 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

23 Aralık 2019 yılında Miedz Legnica

14 Ağustos 2020 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2021 yılında GS Kallithea

Omar Santana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Santana şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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