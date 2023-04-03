Omari Hutchinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omari Hutchinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omari Hutchinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omari Hutchinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omari Hutchinson 29 Ekim 2003 tarihinde Redhill şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Omari Elijah Giraud-Hutchinson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omari Hutchinson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Omari Hutchinson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omari Hutchinson'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omari Hutchinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omarihutchinson10/

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Omari Hutchinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omari Hutchinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Omari Hutchinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omari Hutchinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal U23

16 Temmuz 2022 yılında Chelsea U21

Omari Hutchinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omari Hutchinson şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omari Hutchinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Charlton Athletic (2012-2014), Arsenal FC (2015-2021)

Jamaika takımında 8 numaralı formasıyla 12 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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