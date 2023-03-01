Omari Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omari Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omari Patrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omari Patrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omari Patrick 24 Mayıs 1996 tarihinde Slough şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Omari Joshua Curtis Patrick şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omari Patrick Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omari Patrick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Omari Patrick'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omari Patrick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/o.patrick_/

Omari Patrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omari Patrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omari Patrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omari Patrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2015 yılında Kidderminster

1 Ağustos 2016 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2017 yılında Bradford

28 Ağustos 2018 yılında Yeovil Town

1 Ocak 2019 yılında Bradford

31 Ocak 2020 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2021 yılında Burton Albion

6 Ocak 2022 yılında Carlisle United

Omari Patrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omari Patrick şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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