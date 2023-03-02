Omari Sterling James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omari Sterling James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omari Sterling James kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omari Sterling James ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omari Sterling James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omari Sterling James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omari Sterling James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omari Sterling James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omari Sterling James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omari Sterling James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omari Sterling James 15 Eylül 1993 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. St.Kitts ve Nevis,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Omari Shaquil Jabari Sterling-James şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omari Sterling James Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wizard Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omari Sterling James'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omari Sterling James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omari Sterling James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Alvechurch

1 Temmuz 2013 yılında Redditch Utd.

21 Temmuz 2014 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2015 yılında Oxford City

31 Aralık 2015 yılında Cheltenham

5 Şubat 2016 yılında Gloucester

30 Haziran 2016 yılında Cheltenham

7 Temmuz 2016 yılında Solihull Moors

1 Temmuz 2017 yılında Mansfield Town

22 Mart 2018 yılında Solihull Moors

30 Haziran 2018 yılında Mansfield Town

25 Ocak 2019 yılında Brackley

30 Haziran 2019 yılında Mansfield Town

8 Eylül 2020 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2022 yılında Ebbsfleet

Omari Sterling James kimdir

Omari Sterling James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omari Sterling James şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Omari Sterling James Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Saint Kitts ve Nevis takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Omari Sterling James nereli

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