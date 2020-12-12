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Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan çirkin dili kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullanılan dile tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan çirkin dili kınıyoruz" dedi.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan çirkin dili kınıyoruz

Son dönemde İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı dile tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabı üzerinden bir dizi açıklama yayınladı. İran'a karşı sert mesajlar veren Çelik, “Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler” dedi.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle: 

"Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler. İran’ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran’a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır."

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan çirkin dili kınıyoruz

"HADDİNİ AŞAN SİYASETÇİLER..."

İranlı siyasetçilere karşı tepkisini dile getiren Çelik, "Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran’ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar. Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran’la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar." diye konuştu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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