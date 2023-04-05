Ömer Çelik Meral Akşener'in Meclis'te kurşun fırlatmasını sert bir dille eleştirdi! "Niteliksiz, yakışıksız ifadeler kullandı..."

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı. Ardından ise İYİ PArti Grup toplantısında Meral Akşener'in kurşun fırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı iftiralar sebebiyle sert bir dille eleştirerek.

Ömer Çelik Meral Akşener'e, " İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in kullandığı üslup ve kullandığı tabirler, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu da, Akşener'i tebrik etmiş. Bu yakışıksızlığa çifte destek durumu olmuş. Bakalım ittifakın diğer üyeleri de buna destek verecek mi, göreceğiz. Meclis çatısı altındaki kürsüye kurşunları dizmiş.

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Sayın Akşener, kısıtlı devlet görevinde ortaya koyduğu dönemde milletin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını onaylamıştır. En büyük icraatı budur.

Kimseye devlet adamlığı dersi vermek haddine değildir. Cumhurbaşkanımız ise bütün dünyanın kabul ettiği şekilde Türkiye'yi dirayetle yönetmektedir. Bütün milletimiz şahittir.

Akşener'in kısa süre yaptığı hizmetle ilgili yüzleşmeye girmesi en doğrusudur.

Demokratik şekilde eleştiri doğrudur ama devlet adamı olduğunu tespit etme noktasında bu eleştirileri getirenlerin elinde bir ajanda yoktur. Kendi partilerini yönetemeyenlerin kimseye devlet adamlığı konusunda ders veremez.

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Teröriste kullanamadıkları dili Erdoğan'a kullanıyorlar.

"Türkiye'yi yıkacağız" diyenlere ses çıkarabildiniz mi?

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