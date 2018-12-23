Ömer çelik: Türk ordusunun PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk ordusu ve güvenlik güçlerininin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi mabidardır. Çelik: Netanyahu,cumhurbaşkanımızın insanlık adına mazlumlar adına yaptığı uygulamalardançok rahatsız olmuş ,rahatsız olmayadsa devam edecektir.

Çelik.İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

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