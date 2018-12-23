Ömer çelik: Türk ordusunun PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk ordusu ve güvenlik güçlerininin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi mabidardır
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk ordusu ve güvenlik güçlerininin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi mabidardır. Çelik: Netanyahu,cumhurbaşkanımızın insanlık adına mazlumlar adına yaptığı uygulamalardançok rahatsız olmuş ,rahatsız olmayadsa devam edecektir.
Çelik.İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.
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