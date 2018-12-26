Ömer Çelik "Türkiye'den bir heyet Moskova'ya gidecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi.

Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız.

RUSYA İLE SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı. Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya'da olacak.

ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle yeni bir tablo ortaya çıkıyor. İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır.

Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arzedecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek.

İSTANBUL ADAYIMIZ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti, Aydın ve Muğla'da aday çıkacak, Osmaniye'de aday çıkarmayacak.

Cumartesi günü öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak.

Yetişmesine umut ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli çeşitli organizasyonlarda bir araya geliyorlar.

BAHÇELİ'NİN FETÖ AÇIKLAMASI

Mücadelemize en büyük destek MHP'den.

FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur.

'Konsey'in ortaya çıkarılması en önemli hedef.

(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti.

İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanımız antisemitizme karşı.

Sapkın zihniyete sahip siyasetçiler.

Kutsadığı şey PYD/YPG terör örgütü.

Onun boyu Erdoğan'ı eleştirmeye yetmez.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ

Psikologlardan yorum almakta fayda var.

Seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Kaybettikçe seçimleri aşağılamaya başladı.

Her gün siyasetin prensiplerini aşındırıyor.

AK Parti iktidara geldiği günden beri pek çok siyasi müsveddeyi temize çekmiştir, 31 Mart akşamı da Sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir.

METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN'E SORUŞTURMA

"(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir, dünyanın her yerinde insanlık suçudur.