Ömer Çelik "Türkiye'nin düşmanı SDG, PYD veya YPG'yi desteklemek bir müttefike yakışmaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eğer Fransa, Suriye'nin barış içinde geleceğine gerçekten katkıda bulunmak istiyorsa burada Türkiye ile koordine olmalıdır. Bunun yerine Türkiye'nin düşmanı SDG, PYD veya YPG'yi desteklemek bir müttefike yakışmaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunu, "ABD askeri heyeti Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlayan Çelik, "Ulusal Güvenlik Danışmanı gelecek Türkiye'ye. Yılbaşından sonra gerçekleşecek. Bizden de Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlığında bir heyet Amerika'ya gidecek. Biz müttefiklerimizle, Astana ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle güçlü bir diplomatik temas içerisinde bütün bu politikayı yürütüyoruz. ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra arzu ettiğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili sorulan bir soruya Çelik, "Darbeye karışanların darbeyle olan ilişkilerini grileştirmeye, flulaştırmaya çalışıyorlar, darbeye direnenlere ise bir itibarsızlaştırma politikası güdüyorlar. Bu argümanlarının en çok alıcı bulduğu yer de CHP'dir. Özgür Özel'in ortaya koyduğu tutumu böyle değerlendirmek gerekir. Savunma Bakanımız o gün Meclis'te son derece birleştirici bir konuşma yaptı. Ömrünün tamamını silahlı kuvvetlere hizmet etmek için geçirmiş bir asker olarak silahlı kuvvetlerin pozisyonu çerçevesinde yaptığı konuşmada Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin bütün partilerin ortak meselesi olması gerektiğini, bunun Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir mesele olduğunu söyledi. Özel'in konuşması ise, darbeye karışanların, darbeyle ilişkilerini flulaştırmaya çalışan ama darbeye direnen kahramanların darbeye direnişlerini itibarsızlaştırmaya çalışan o hattın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Özel'in yaptığı konuşma şimdiye kadar gördüğümüz en itibarsız ve maalesef en gayrimeşru konuşmalardan bir tanesidir. Tabii ki tazminat ve ceza davası açılacaktır. Gerek milletimizin maşeri vicdanı, gerek yaşananlar burada haklı tarafın kim olduğunu göstermektedir. Asker üniforması giymiş teröristlerin yaptıklarını mazeret üreterek hafifletmeye çalışanların, o gece bu darbeye direnenleri itibarsızlaştırma politikalarının yeni bir aşaması olarak görüyoruz bunu. AK Parti, Milli Savunma Bakanımızın arkasındadır" cevabını verdi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklamalara yönelik değerlendirmede bulunan Çelik, "Çekilme sonrası SDG'ye desteklerini devam ettireceklerini söylemeleri vahimdir. Eğer Fransa, Suriye'nin barış içinde geleceğine gerçekten katkıda bulunmak istiyorsa burada Türkiye ile koordine olmalıdır. Bunun yerine Türkiye'nin düşmanı SDG, PYD veya YPG'yi desteklemek bir müttefike yakışmaz" dedi.