Ömer Döngeloğlu kimdir? | Ömer Döngeloğlu koronavirüse mi yakalandı?

Bir televizyon kanalında sahur programı sunan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun kameralar karşısında göremeyen izleyiciler internetten Döngeloğlu'nun neden yayında olmadığına ilişkin araştırma yaptı.

Ömer Döngeloğlu Twitter'da 21 Nisan'da yaptığı paylaşımında, "Selamün aleyküm arkadaşlar kişisel youtube kanalımızdan inşaAllah Ramazanı şerifte canlı yayınla sohbetler yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada, İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu haberleri yer aldı.

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik de, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" paylaşımında bulundu.

Ayrıca Gedik, Döngeloğlu ile aralarında geçen yazışmanın fotoğrafını da paylaştı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat), Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.

Hayatı

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Halen İstanbul'da yaşamakta olup evli ve beş çocuk babasıdır

ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN ESERLERİ

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Mus’ab bin Umeyr