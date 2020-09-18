Fenerbahçe'de genç futbolcular arasında en çok dikkat çeken isimlerden birisi olan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, bu sezonun sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi. Fanatik'in haberine göre, genç oyuncu ile Schalke 04 ve Barcelona ilgileniyor. Sarı lacivertliler, Ömer Faruk Beyaz'ın geleceğinden oldukça ümitliydi.

2020-2021 sezonunun sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemediği öğrenilen genç oyuncu, Fenerbahçe'de forma şansı bulacağına inanmıyor. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta sadece 147 dakika forma giyen Ömer Faruk Beyaz yakın çevresine "Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, o nedenle mutlaka sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Ömer Faruk Beyaz 29 Ağustos 2003 İstanbul Bağcılar doğumlu. 2013 yılında Fenerbahçe alt yapısına giren 16 yaşındaki orta saha oyuncusu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

2013 yılından bu yana Fenerbahbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz 2018 yılında profesyonel yapıldı. Sarı-Lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

U14 takımında 32 maçta 34 gol, U15 takımında 18 maçta 16 gol, U17'de 25 maçta 13 gol, ve U19'da bu sezon 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ömer Faruk Beyaz ayrıca 35 kez milli takımın değişik yaş gruplarında forma şansı buldu.